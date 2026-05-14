İncirli, TBMM 24. Dönem Başkanı Cemil Çiçek ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, TBMM 24. Dönem Başkanı Cemil Çiçek ile bir araya geldi. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, ülke ve bölge gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, karşılıklı diyalog, saygı ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede İncirli’ye Milletvekili Ürün Solyalı eşlik ederken, Gazeteci Yavuz Donat da hazır bulundu.