“Bir yanda bürokrasi, diğer yanda eşantiyon gibi vatandaşlık”

KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, eşinin vatandaşlık başvuru sürecinde yaşadıkları bürokratik engelleri anlatarak hükümetin vatandaşlık politikalarını eleştirdi. Olguner, “Bir yanda normal ilerlemesi gereken bir süreci gereksiz ve hantal bürokrasiyle boğan bir sistem, diğer tarafta eşantiyon gibi vatandaşlık veren bir sistem” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Olguner, 14 Şubat 2025 tarihinde mimar olan eşi Sinem Olguner ile evlendiklerini belirterek, eşinin mesleğini ülkede icra edebilmesi için vatandaşlık alıp başkanı olduğu Mimarlar Odası’na kayıt olması gerektiğini söyledi.

Evlilik sonrası ulaşabilecekleri kişiler olmasına rağmen ayrıcalık istemediklerini ifade eden Olguner, yasada öngörülen bir yıllık süreyi beklediklerini kaydetti. Şubat 2026’da vatandaşlık başvurusu yaptıklarını belirten Olguner, “3 aydır binbir türlü bürokrasi ile uğraşıyoruz. Öyle görünüyor ki önümüzde daha bir süre var” dedi.

Süreç içerisinde kendi “orijinal Kıbrıslılığı”nın bile annesinin Türkiyeli olması nedeniyle şakayla karışık sorgulandığını ifade eden Olguner, Bakanlar Kurulu kararlarıyla peş peşe verilen vatandaşlıklara işaret etti.

“58 vatandaşlık verildi, 95 vatandaşlık verildi, 20 vatandaşlık verildi…” ifadelerini kullanan Olguner, “Her seferinde bu haberleri gördüğümüzde içimize oturuyor, canımız sıkılıyor” dedi.

Olguner, kamu kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, yasanın belirlediği işlemlerin hızlı şekilde yürütülmesi gerektiğini, istisnai vatandaşlık uygulamalarının ise mümkün olduğunca az kullanılması gerektiğini söyledi.