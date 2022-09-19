TurkishBank Group T-GATE TEKMER Teknoloji Geliştirme Merkezi İstanbul’da açıldı

Yakında Lefkoşa’da da hayata geçecek olan T-GATE’in, İstanbul T-GATE-TEKMER bacağı Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da hazır bulunduğu törenle hizmete girdi.

TurkishBank Grubu’nun bünyesindeki Turkish Dijital Teknolojiler A.Ş. tarafından kurulan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB'in destekleriyle hayata geçirilen T-GATE-TEKMER Teknoloji Geliştirme Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle açıldı.

Açılış etkinliğinde söz alan TurkishBank Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, TurkishBank Grubu’nun 121 yıllık tarihi boyunca hep ilklere imza attığını belirterek, açılışı yapılan TEKMER’in finansal bir grup tarafından kurulan ilk TEKMER olduğunu söyledi.

Üyelerinin globalleşmesini ana hedefine koyan T-Gate’in, bugüne kadar girişimcilerin yeterli oranda ulaşamadıkları, iş dünyası ile birlikte ortak çalışma ve yerli ve yabancı yatırıma erişebilme ortamını üyelerine sunacağını sözlerine ekleyen Börteçene; “Üyelerimiz ile yapılan çalışmaların Grubumuzun teknoloji seviyesini de çok hızlı yükselttiğini memnuniyet ile belirtmek isterim’’ diyerek, benzer girişimlerin başka kuruluş ve sektörlere de örnek olmasını diledi.

“KIBRIS YAZILIM ADASI VİZYONU”

Börteçene, TurkishBank Grubu’nun köklerinin dayandığı Kıbrıs’ta da “Kıbrıs Yazılım Adası vizyonu” ile yıllardır ambargo altında turizm ve kumar gelirlerine muhtaç olan KKTC ekonomisi için tarihi bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Börteçene başta KKTC Merkez Bankası olmak üzere, T.C. Sefareti, Yardım Heyeti, Avrupa Birliği Ofisi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi gibi çok kıymetli kuruluşların T-Gate Kıbrıs bacağını yakinen takip etmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ve KKTC tarafındaki mevzuat engellerinin bir an evvel aşılması konusunda ümitlendirdiğini belirtti.

Börteçene YASAD, TÜBİSAD gibi kıymetli teknoloji derneklerinin Kıbrıs’taki genç ve dinamik yazılım gücünden yararlanmaya talip olduğunu ve kendileriyle ortak programlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Son zamanlarda uluslararası mecralarda çok ses getirmeye başlayan teknoloji girişimlerinin sayısını çoğaltmak için gereken özel sektör işbirliği, finansmana erişim ve globalleşme alanında sağladığı imkan ve kaynaklar sayesinde başarı hikayelerini arttırmayı hedeflediğini kaydeden Börteçene. Londra’daki işbirlikleri, Kıbrıs’taki imkanlar ile bu başlıklarda önemli sonuçlar alınacağına inandığını söyledi.

Ardından söz alan TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye’nin potansiyeli olan genç nüfusa sahip olduğunu ve T-GATE gibi teknoloji geliştirme merkezleri sayesinde girişimcilerin aldıkları sonuçların ülkenin yararına olacağını belirtti. Konuşmasının sonunda T-GATE’in kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür ederken, başarılı girişimlerin unicorn olmaları temennilerini sundu. (LHA)