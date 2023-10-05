"Türkeli'deki ilaçlarla ilgili tutuklanan zanlıya ait eczaneye 1901 reçete yazdı"

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanan doktor H.U. Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlının Türkeli'deki bir arazide bulunan ilaçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının kliniğinde yapılan aramada Türkeli'deki ilaçlarla ilgili tutuklanan H.K.'ye ait eczaneye yönelik yazılmış 5 reçete ve dijital cihazların bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında 20 ifade alındığını, 18'inin, isimlerine yazılan reçetelerden haberdar olmadıkları ya da yazılan ilaçların bir kısmını aldıklarını beyan ettiklerini kaydetti.

Polis, zanlının son 8 ayda 9 bin 687 reçete yazdığını, söz konusu reçetelerin 1901'inin, H.K.'ye ait eczaneye yönelik yazıldığının tespit edildiğini aktardı. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme de zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti.