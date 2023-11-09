Turkcell ile FODER’in düzenlediği yarışmanın tarihi uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından düzenlenen yarışma için yeni tarihler açıklandı. “4.5G ile daha güçlü bağlar” sloganı ile hız konusunun işleneceği fotoğraf yarışması gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluluk platformu üzerinden gerçekleşiyor. Yarışma, sanata katkı ve farkındalık oluşturmanın yanı sıra Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluluk platformu üzerinden açmış olduğu “Şampiyon Melekler Eğitim Bursu” projesine destek amacını da taşıyor. Başvuru sırasında eğitim bursu projesine bağış yapıldıktan sonra yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Başvuru ücreti ile derneğe bağış yapılmış oluyor.

Yarışma için geçtiğimiz ay Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Başkanı Ramadan Gümüşok ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya tarafından iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Yarışma takvimi ile detaylar şöyle:

a) Şartnamenin duyurulması: 05 Ekim 2023 Perşembe

b) Fotoğrafların son teslim tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma

c) Seçici kurul değerlendirmesi: 25 - 27 Aralık 2023

d) Yarışma sonuçlarının açıklanması ve ödül töreni: Yeni yıl içinde ocak ayı içerisinde duyurulacaktır.

e) Ödül ve sergileme alanların listesi, e-mail, basın, sosyal medya ve internet vasıtasıyla duyurulacaktır.

Yarışma başvurusu ve şartnamesi için link: gonuldenbagliyiz.biz

Ödüller:

Birincilik ödülü 20 bin TL

İkincilik ödülü 10 bin TL

Üçüncülük ödülü 5 bin TL

Şampiyon Melekler jüri özel ödülü 3 bin TL ve 12 aylık 10 mbps Turkcell Ev İnterneti