Türk-Sen’de genel başkan vekili Çağlayan Cesurer oldu
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nda (Türk-Sen) genel başkan vekilliğine Çağlayan Cesurer getirildi.
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nda (Türk-Sen) genel başkan vekilliğine Çağlayan Cesurer getirildi.
Türk-Sen’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Çağlayan Cesurer, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında genel başkan vekili seçildi.
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Etiketler : TÜRK-SEN, Çağlayan Cesurer