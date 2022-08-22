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Türk-Sen’de genel başkan vekili Çağlayan Cesurer oldu

Türk-Sen’de genel başkan vekili Çağlayan Cesurer oldu

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nda (Türk-Sen) genel başkan vekilliğine Çağlayan Cesurer getirildi. 

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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nda (Türk-Sen) genel başkan vekilliğine Çağlayan Cesurer getirildi. 

Türk-Sen’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Çağlayan Cesurer, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında genel başkan vekili seçildi.

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