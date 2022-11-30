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TÜRK-SEN ITUC Genel Kurulunda oy kullandı

TÜRK-SEN ITUC Genel Kurulunda oy kullandı

TÜRK-SEN, 87 ülkenin sendika federasyonlarının temsilcilerinin katıldığı (ITUC) Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulun'nda oy kullandı.

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TÜRK-SEN, ITUC Genel Kurulunda oy kullandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 15-25 Kasım tarihleri arasında Avusturalya’nın Melbourne şehrinde gerçekleşen ve 187 ülkenin sendika federasyonlarının temsilcilerinin katıldığı (ITUC)Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Kuruluna TÜRK-SEN’i temsilen delege  olarak katılan Dış ilişkiler Sekreteri Cevdet Akgür oyunu kullanarak, Kıbrıs Türk işçilerinin sesi oldu.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, Çalışanların sorunları ve çözüm önerileri konusunda çeşitli kararlar alınan Genel Kurulun  25 Kasım'da tamamlandığını bildirdi.

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