Türk Lirası yerle bir oldu, ‘döviz’ borçluların hayatı kabusa döndü: Taksitler katlandı

Türk Lirası’nın döviz kuru karşısındaki değer kaybı ekonomiyi alt üst etti. Rekora koşan döviz kurları nedeniyle taksit ödemeleri geçmiş yıllara göre neredeyse iki katına çıktı.

Döviz cinsinden borçlanarak, konut, ticari veya taşıt kredisi alan vatandaşlar, borç kabusu ile karşı karşıya kaldı.

Dünkü kurlara göre; Euro 11.85 TL, Sterlin 14.10 TL’ye yükseldi, Dolar ise 10.47 TL’ye çıktı. YENİDÜZEN, döviz borcu olan vatandaşların ödeyeceği taksit tutarı ile borç miktarını geçtiğimiz yıla göre kıyasladı.

ALTUNER: YÜKSELİŞ SÜRERKEN, BORÇLANMAYIN”… Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner, döviz kurlarındaki yükseliş sürerken, vatandaşlara borçlanmama çağrısı yaptı.

Ayşe GÜLER

Türk Lirası’nın döviz kuru karşısındaki değer kaybı ekonomiyi alt üst etti.

Rekora koşan döviz kurları nedeniyle taksit ödemeleri geçmiş yıllara göre neredeyse iki katına çıktı.

Döviz cinsinden borçlanarak, konut, ticari veya taşıt kredisi alan vatandaşlar, borç kabusu ile karşı karşıya kaldı.

Dünkü kurlara göre; Euro 11.85 TL, Sterlin 14.10 TL’ye yükseldi, Dolar ise 10.47 TL’ye çıktı.

YENİDÜZEN, döviz borcu olan vatandaşların ödeyeceği taksit tutarı ile borç miktarını geçtiğimiz yıla göre kıyasladı.

Örneğin, 120 ay vade ile 50 bin Sterlin konut kredisi alan bir vatandaşın geçtiğimiz yıl ödeyeceği tutar 507 bin 500 TL iken bu rakam bu yıl 192 bin 500 TL farkla 700 bin TL’ye fırladı.

Aylık taksit miktarı ise 11 bin 350 TL’den 16 bin 775 TL’ye yükseldi.

60 ay vade ile 60 bin Sterlin ticari kredi alan bir işletme veya vatandaşın 17 Kasım 2020’deki toplam borcu 609 bin TL idi. Bu borç miktarı şu anda 840 bin TL’ye çıktı.

Aylık taksit miktarı ise 1 yıl önceye göre; 17 bin 676 TL’den 25 bin 498 TL’ye yükseldi.

Dövizdeki yükseliş, taşıt kredilerini de vurdu.

Örneğin, geçtiğimiz yıl 60 ay vade ile 10 bin Sterlin değerinde araç satın alan bir kişinin toplamda ödeyeceği miktar 101 bin 500 TL’ydi. Ancak aynı araç için bu yıl ödenecek toplam miktar ise 140 bin TL’ye yükseldi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl 2 bin 909 TL olan aylık taksit miktarı da bu yıl 4 bin 250 TL’ye çıktı.

Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner, döviz kurlarındaki yükseliş sürerken, vatandaşlara borçlanmama çağrısı yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Altuner, TC Hükümeti’nin faiz düşürme politikası nedeniyle döviz kurlarında yükselme yaşandığını kaydetti.

ÖRNEKLERLE BORÇLAR… NEYDİ, NE OLDU?

Konut kredisi: 50 bin Sterlin: 507 bin 500 TL’den, 700 bin TL’ye!

Vatandaşlar; en fazla taşıt, konut ve ticari kredi alarak borçlanma yoluna gidiyor.

Bu doğrultuda; 120 ay vade ile 50 bin Sterlin konut kredisi alan bir vatandaşın geçtiğimiz yıl ödeyeceği tutar 507 bin 500 TL idi.

Bu rakam bu yıl 192 bin 500 TL farkla 700 bin TL’ye fırladı.

Taksit miktarında 5 bin 425 TL fark

1 yılda yalnızca borç miktarı değil, aylık ödenecek taksit tutarı da ciddi şekilde yükseldi.

Aynı borç miktarı için aylık 11 bin 350 TL ödeyen vatandaşın şu andaki taksit miktarı 16 bin 775 TL’ye çıktı.

1 yılda taksit miktarında 5 bin 425 TL fark oluşması dudak uçuklattı.

Ticari krediler: 1 yılda aynı taksit miktarı, fark 7 bin 822 TL

Ticari krediler de de durum değişmiyor.

5 yıllık yani 60 ay vade ile ticari kredi alıp, döviz borçlanan bir kişinin TL’deki değer kaybı nedeniyle hem ödeyeceği toplam miktarda hem de taksit tutarında uçurum fark var.

17 Kasım 2020’de 10.15 TL olan Sterlin kuruna göre, 60 bin Sterlin ticari kredi alan bir vatandaşın ödeyeceği toplam borç miktarı 609 bin TL idi.

Bu borç miktarı şu anda 840 bin TL’ye çıktı.

Aylık taksit miktarı ise 1 yıl önceye göre; 17 bin 676 TL’den 25 bin 498 TL’ye yükseldi.

1 yılda aynı taksit miktarında 7 bin 822 TL’lik fark dudak uçuklattı.

Taşıt kredileri de uçtu!

Dövizdeki yükseliş, taşıt kredilerini de vurdu.

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı nedeniyle aynı kredi miktarı çekilmesine rağmen satın alınacak aracın kalitesinde yaşanan düşüş de dikkat çekti.

Örneğin, geçtiğimiz yıl 60 ay vade ile 10 bin Sterlin değerinde araç satın alan bir kişinin toplamda ödeyeceği miktar 101 bin 500 TL’ydi.

Ancak aynı araç için bu yıl ödenecek toplam miktar ise 140 bin TL’ye yükseldi.

1 yılda toplam borçta 38 bin 500 TL artış yaşandığı görüldü.

Öte yandan geçtiğimiz yıl 2 bin 909 TL olan aylık taksit miktarı bu yıl 4 bin 250 TL’ye çıktı.

Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner:

“Yükseliş sürerken, borçlanmayın”

Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner, döviz kurlarındaki yükseliş sürerken, vatandaşlara borçlanmama çağrısı yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Altuner, TC Hükümeti’nin faiz düşürme politikası nedeniyle döviz kurlarında yükselme yaşandığını kaydetti.

Birçok vatandaşın hem faiz oranı hem de taksit miktarındaki düşüklük nedeniyle döviz cinsinden borçlanmayı tercih ettiğini ifade eden Altuner, “Kur riski her zaman vardır. Dövizde artış, emin adımlarla bir bir giderek, çoğalmıyor. Uzun süre stabil gider, ardından ekonomi gereği veya piyasaya gereği sıçrama yapıp, denge noktasına oturuyor” şeklinde konuştu.

Altuner, şu anda kurların sıçrama yaptığını ancak yerine tam oturmadığını da belirterek, dolar kurunun 10.5 TL’ye doğru yükselmesine rağmen, 10 TL’nin altına düşeceği ile ilgili tahminlerin bulunduğunu da kaydetti.