“Türk gizli servislerinin ajanları çaldı”

Kıbrıs’ın güneyinde tutuklanıp daha sonra Almanya’ya iade edilen PKK terör örgütü üyesi Kenan Ayaz’ın avukatı Kıbrıslı Rum Evstathios Evstathiu’nun, davada kullanılan taşınabilir bilgisayarının kısa süre önce Almanya’da şüpheli bir şekilde çalındığı konusunda suçlamada bulunduğu haber verildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde Evstathiu’nun yaptığı açıklamada, davada kullanılan bilgisayarının kısa süre önce şüpheli bir şekilde çalındığı suçlamasında bulunduğunu ve bu hırsızlığı “Türk Gizli Servislerinin ajanlarına atfettiğini” ileri sürdü.

Almanya’da Kenan Ayaz’ın davasını gözlemleyen birimin de Berlin’de Kenan Ayaz’ın avukatından, içerisinde dava ve sanığın savunmasıyla ilgili hassas bilgilerin yer aldığı bilgisayarın çalındığı suçlamasında bulunduğunu yazan gazete, avukata yönelik saldırının 22 Aralık tarihinde gerçekleştiğini iddia etti.

Kenan Ayaz’ın avukatının hemen olay konusunda şikâyette bulunduğunu ve Almanya Federal Savcısını durumdan haberdar ettiğini kaydeden gazete, federal savcının konuyla ilgilendiğini ekledi.

Haravgi gazetesi ise haberinde, Ayaz’ın avukatına yönelik saldırının Türk veya Alman gizli servisleri tarafından yapılmış olmasına dair şüpheler bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre Almanya’da Kenan Ayaz’ın davasını gözlemleyen birim ise konuyla ilgili açıklamasında “bunun Türk veya Alman devletinin veya her ikisinin iş birliği içinde yaptığı ciddi bir saldırı olduğu” iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesi ise “Ayaz’ın Davası: Kıbrıs Heyetine Ajanların Saldırısı” başlıklı haberinde, Kenan Ayaz’ın davasıyla ilgili olarak Almanya’da bulunan Rum heyetine gizli servislerin saldırdığını ve heyette yer alan bir avukatın taşınabilir bilgisayarının kaldığı otel odasından çalındığını iddia etti.

Heyette avukatların ve Kenan Ayaz’ın davasını gözlemleyen birimin üyelerinin bulunduğunu kaydeden gazete, Kenan Ayaz’ın Almanya’daki avukatı Antonia von der Behrens’in olay konusunda hemen şikâyette bulunduğunu ekledi.