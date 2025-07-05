Türk Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı

Türk gazeteci Timur Soykan, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Gazeteci Şule Aydın, İstanbul'da gözaltına alınan Soykan'ın Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü bildirdi.

Soykan bugün CHP'ye yönelik operasyonu eleştiren sosyal medya paylaşımları yapmıştı. Savcılık Soykan'ın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'dan gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltıya konu olan paylaşımların ''Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak,” ve “Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor,” olduğu bildirildi.

İki hafta önce de Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında söyledikleri nedeniyle tutuklanmıştı. Altaylı gözaltına alınmadan saatler önce Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'ın X hesabında "Altaylı, suyun ısındı" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) verilerine göre an itibariyle Türkiye'de en az 16 gazeteci demir parmaklıklar ardında bulunuyor.

Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 158. sırada.