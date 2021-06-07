Turizme 6 aylık Sosyal Güvenlik Desteği verilmesi için adım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Oteller ile Turizm ve Seyahat Acenteleri’ ne 6 ay süreyle sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacağı bildirdi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerden olan turizm sektöründe faaliyet gösteren Oteller ile Turizm ve Seyahat Acenteleri’ ne 6 ay süreyle sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacağı bildirildi.

“Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde yapılan değişiklik ile turizm sektöründe faaliyet gösteren Oteller ile Turizm ve Seyahat Acentelerinde çalışan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı çalışanları için yatırılması zorunlu olan sosyal sigorta ve sosyal güvenlik primlerinin işveren katkı payları ile İhtiyat Sandığı depozitlerinin tamamı kadar 6 ay süreyle destek verilecek.

Prim desteği uygulaması, Bakanlar Kurulu onayanın ardından yürürlüğe girecek. Destek ödemeleri ile ilgi detaylı bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Yapılan yasal değişiklikle, Yerel İşgücü istihdamının teşvik edilmesi ve ilgili işyerlerinin ekonomik açıdan desteklenmesi hedefleniyor”.