'Gelen yolcu' sayısında % 92 gerileme

Turizm sektörü, 2021 yılının ilk 3 ayını ‘pandemi’ gölgesinde geçirdi. COVID-19 salgınına karşı yürürlükteki kısıtlamalar nedeniyle ülkeye hava ve deniz yoluyla yalnızca 22 bin 275 kişi giriş yaptı. Salgının henüz başlamadığı 2020’nin aynı dönemine göre gelen yolcu sayısında yüzde 92,2 düşüş kayıtlara geçti.

Yalnızca Ercan Havaalanı ve limanlardan değil, geçiş noktalarından gelen yolcu sayısında da ciddi gerileme yaşandı. 1 yılı aşkın süre ‘özel’ izinli kişilerin kullanabildiği geçiş noktalarından bu yılın ilk 3 ayında 74 bin 279 kişi giriş yaptı.

Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayındaki rakam, KKTC uyruklular hariç 711 bin 731 kişiydi.

Ayşe GÜLER

Turizm sektörü, 2021 yılının ilk 3 ayını ‘pandemi’ gölgesinde geçirdi. Salgının etkilerinin devam ettiği bu dönemde “gelen yolcu” sayısında 2020’nin ilk 3 ayına göre % 92 gerileme yaşandı.

COVID-19 salgınına karşı yürürlükteki kısıtlamalar nedeniyle ülkeye hava ve deniz yoluyla yalnızca 22 bin 275 giriş yaptı.

Salgının henüz başlamadığı 2020 yılının aynı dönemine göre gelen yolcu sayısında yüzde 92,2 düşüş kayıtlara geçti.

KKTC Merkez Bankası 2021 yılının ilk çeyrek bülteninde yer alan verilere göre; Ocak ila Mart aylarında Kıbrıs’ın kuzeyine gelen yolcuların 13.250’si üçüncü ülkelerden, geriye kalan 9 bin 25’inin ise TC uyruklu.

Yalnızca Ercan Havaalanı ve limanlardan değil, geçiş noktalarından gelen yolcu sayısında da ciddi düşüş yaşandı. 1 yılı aşkın süre‘özel’ izinli kişilerin kullanabildiği geçiş noktalarından bu yılın ilk 3 ayında 74 bin 279 kişi giriş yaptı.

Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayındaki rakam ise, KKTC uyruklular hariç 711 bin 731 kişiydi.

2020’ye kıyasla…

Verilere göre 2020’nin Ocak ayında ülkeye 92 bin 100 TC uyruklu, 20 bin 132 kişi de 3. Ülke uyruklu kişi adaya giriş yapmıştı.

Şubat’ta bu rakam TC uyruklular için 99 bin 746’ya, 3. Ülke uyruklular için ise 28 bin 988’e çıkmıştı.

Mart’ta ise pandeminin başlaması nedeniyle 34 bin 452 TC uyruklu, 9 bin 655 3. Ülke vatandaşı gelmişti.

Öte yandan bu yılın Ocak ayında 3 bin 79 TC, 2 bin 216 3. ülke vatandaşı, Şubat’ta 2 bin 307 TC, 4 bin 641 3.ülke, Mart’ta 3 bin 639 kişi TC, 6 bin 393 kişi de 3. Dünya ülke vatandaşı adaya geldi.

Geçiş noktalarında da durum aynı…

Yalnızca Ercan Havaalanı ve limanlardan değil, geçiş noktalarından gelen yolcu sayısında da ciddi düşüş yaşandı.

2020 yılının Mart ayında COVID-19 tedbirleri kapsamında kapanan, 1 yılı aşkın süre de yalnızca ‘özel’ izinli kişilerin kullanabildiği geçiş noktalarından bu yılın ilk 3 ayında 74 bin 279 kişi giriş yaptı.

Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayındaki rakam ise, KKTC uyruklular hariç 711 bin 731 kişiydi.

Aynı dönem kıyaslandığında; 2020’ye göre, yüzde 89.6 oranında düşüş yaşandığı dikkat geçti.

Ay ay veriler…

Verilere göre; 2021 yılının ilk ayında güneyden bin 446 Kıbrıslı Rum giriş yaptı.

Ocak’ta bu rakam 134, Şubat’ta 213, Mart’ta ise bin 99’du.

Aynı dönemde 4 bin 350 ‘diğer ülke’ vatandaşı olan kişi de aldığı izinlerle, Kıbrıs’ın kuzeyine geçti.

Bu sayı Ocak’ta 956, Şubat’ta 907, Mart’ta ise 2 bin 484’tü.

Pandemi öncesinde ise 2020’nin ilk 3 ayında toplamda 433 bin 555 Kıbrıslı Rum, 278 bin 17 ‘diğer ülke’ vatandaşı kişi geçiş noktalarından kuzeye geçmişti.