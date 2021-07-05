'Borçlu' hayat!

Alım gücü günden güne eriyen vatandaşlar bankalardaki kredilere yöneldi. Bankalara olan kredi borçları, Mart sonu itibariyle 28 milyar 435 milyon TL ’ ye ulaştı. Aktif borç miktarı bir yılda 6 milyar TL arttı.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; pandemi nedeniyle ‘kapanmanın’ yaşandığı Mart 2020’ye kıyasla brüt kredilerde yüzde 4.21 oranında yükselme yaşandı. Yalnızca krediler değil, tahsili gecikmiş alacaklar da arttı.

Geçtiğimiz yıl Mart ayına kıyasla tahsili gecikmiş alacaklar yüzde 2.88 artarak, 1 milyar 533 milyon 900 bin TL’ye yükseldi.

Ayşe GÜLER

Ekonomik daralmaya paralel alım gücünde yaşanan gerileme, vatandaşları ‘borçlanmaya’ yönlendiriyor.

Bankalara olan borçlar yıldan yıla artarak, katmerleniyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; Mart sonu itibariyle bankalardaki toplam kredi 28 milyar 435 milyon TL’ye ulaştı.

Krediler, pandemi döneminin başladığı geçtiğimiz Mart ayına kıyasla daha da arttı.

Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında brüt kredilerde yüzde 4.21 oranında yükselme yaşandığı resmi verilere yansıdı.

MART 2020: Toplam krediler: 21 milyar 984 milyon 600 bin TL Kredi kartları: 508 milyon 800 bin TL Tüketici kredileri: 5 milyar 353 milyon 800 bin TL İşletme kredileri: 14 milyar 145 milyon 700 bin TL

Mart 2021: Toplam krediler: 28 milyar 435 milyon 400 bin TL Kredi kartları: 687 milyon 200 bin TL Tüketici kredileri: 6 milyar 512 milyon 400 bin TL İşletme kredileri: 19 milyar 929 milyon 900 bin TL

En çok krediyi ‘işletme’ için çekiyoruz…

Verilere göre; vatandaşların en çok işletme kredisi çektiği görüldü.

2021 yılı Mart ayı itibarıyla 19 milyar 929 milyon 900 bin TL olan işletme kredileri, geçmiş dönemlerde olduğu gibi toplam krediler içerisinde ilk sırada yer aldı.

Bununla birlikte aynı dönemde bankalardaki tüketici kredi miktarı 6 milyar 512 milyon 400 bin TL’ye ulaştı.

İstatistiki bilgilere bakıldığında geçtiğimiz yıla kıyasla, hem işletme hem de tüketici kredileri arttı.

İşletme kredileri 14 milyar 145 milyon 700 bin TL’den 19 milyar 929 milyon 900 bin TL’ye yükselirken, tüketici kredileri ise 5 milyar 353 milyon 800 bin TL’den 6 milyar 512 milyon 400 bin TL’ye çıktı.

Döviz cinsinden borçlanıyoruz

Veriler incelendiğinde; vatandaşların en fazla döviz cinsinden borçlandığı görüldü.

Buna göre; bu yılın ilk 3 ayında bankalardaki krediler 15 milyar 386 milyon 200 bin TL’sinin döviz, 13 milyar 49 milyon 200 bin TL’sinin ise Türk Lirası cinsinden…

Bir önceki döneme göre; döviz cinsi kredilerde yüzde 11 artış, Türk Lirası cinsinden kredilerde yüzde 2.19 düşüş yaşandığı da verilere yansıdı.

En fazla ‘uzun vadeli’ çekiyoruz

Öte yandan kredilerin vadeleri incelendiğinde ise vatandaşların ‘orta ve uzun vadeli’ borçlanmayı tercih ettiği görüldü.

2021 yılında Ocak-Mart döneminde orta ve uzun vadeli çekilen krediler, 20 milyar 845 milyon 400 bin TL’den 21 milyar 708 milyon 700 bin TL’ye yükseldi.

Kısa vadeli kredilerin miktarı ise geçtiğimiz yıl aynı döneme kıyasla 6 milyar 357 milyon TL’den 6 milyar 726 milyon 700 bin TL’ye çıktı.

Mart 2020 – Mart 2021 döneminde orta ve uzun vadeli kredilerde yüzde 36.45, kısa vadeli kredilerde ise yüzde 10.73 artış oldu.

100 bin TL’den büyük krediler ilk sırada…

Resmi verilere göre; vatandaşlar bankalardan en fazla 100 bin TL’den büyük kredi çekti.

2021 yılı Mart sonunda, 100 bin TL’den büyük kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 88.82 oldu.

Söz konusu dönemde, kredi büyüklüklerinde ikinci sırayı yüzde 4,65’lik payla 11-50 bin TL dilimindeki krediler aldı.

Sektördeki en düşük kredi kullanımı ise yüzde 1.2’lik payla bin TL’ye kadar olan krediler diliminde gerçekleşti.

Tahsili gecikmiş alacak da arttı

Kredilerin yanı sıra bankaların tahsili gecikmiş alacaklarında da artış yaşandı.

Geçtiğimiz yıl Mart ayına kıyasla tahsili gecikmiş alacaklar yüzde 2.88 artarak, 1 milyar 533 milyon 900 bin TL’ye yükseldi.