Turizm sektörü işletme ve rehberlere salgın destekleri yarın ödeniyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı, “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kapsamında, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve rehberlere yönelik hibelerin yarın ödeneceğini duyurdu.

Hibelerden, 96 küçük otel, 147 seyahat acentesi, 320 restoran ve 42 rehberin yararlanacağı belirtildi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi’nde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile finanse edilen, “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kaleminden, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve şahıslara yönelik hibeler yarından itibaren ödenmeye başlıyor” denildi.

Açıklamada ayrıca “bu bağlamda yarın verilmeye başlanacak toplamda 15 Milyon TL’lik hibelerden, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 96 adet küçük otel, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 147 adet seyahat acentesi, Res-Bir üyesi 320 adet restoran ve pandemi nedeniyle faaliyette bulunamayan 42 rehber yararlanabilecek” denildi.