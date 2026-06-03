Turizm gelirlerinde düşüş

Kıbrıs’ın güneyinde Mart ayında turizm gelirlerinde azalma yaşandığı belirtildi.

Alithia gazetesinin Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak hazırladığı habere göre, Mart 2026'da turizm gelirleri 129,4 milyon euro olan Mart 2025 yılına göre yüzde 33,8 azalarak 85,6 milyon euroya düştü.

Adanın güneyinde ilk üç aylık turizm geliri 245,5 milyon euro şeklinde yer alırken 2025 yılının ilk üç ayında ise bu rakam 278,3 milyon euro olarak kaydedildi.

Gazete turizm gelirlerindeki düşüşün nedeninin başında turist sayısının azalması ile ziyaretçilerin düşük harcama yapmasından kaynaklandığını yazdı.

Habere göre Mart 2026’da gelen turist sayısı 139 bin 198 olurken Mart 2025’te ise gelen turist sayısı 200 bin 736 şeklinde kaydedildi. Kişi başı ortalama harcama ise 644.65 eurodan, yüzde 4.6 azalma göstererek, 615.27 euroya düştü.