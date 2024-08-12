Turizm adasında tatil, yurttaşlar için hayal

▶ YENİDÜZEN, 2 yetişkinin 2 gecelik tatil maliyetini hesapladı, ortaya çıkan fiyatlar adeta dudak uçuklattı, 5 yıldızlı otel fiyatları 21 bin TL ila 41 bin TL arasında değişti.

Serap ŞAHİN

Hızlı yaşam tablosunda bir nebze olsun dinlenmek, stresten uzaklaşmak adına çalışan emekçiler tüm yıl tatil hayali kuruyor.

Rekor sıcakların yaşandığı yaz aylarında, ailesiyle birlikte kısa bir tatile çıkmak özel sektörde çalışan asgari ücret emekçileri için artık hayal oldu.

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı, vatandaşın alım gücünü her geçen gün daha da düşürürken, artan maliyetlerle birlikte yurttaş daha da fakirleşti, tatile gitmek güç oldu.

YENİDÜZEN, 2 yetişkinin 2 gecelik tatil maliyetini hesapladı, ortaya çıkan fiyatlar adeta dudak uçuklattı, 5 yıldızlı otel fiyatları 21 bin ila 41 bin arasında değiştiği görüldü.

Ağustos ayı olması nedeniyle birçok otelin özellikle “KKTC” vatandaşlarına indirim yaptığı, kampanyalarda olduğu görülse de 5 yıldızlı bir otelde konaklamanın bedeli asgari ücretliyi zorladı.

Öte yandan günübirlik deniz ya da havuz seçeneği de oldukça maliyetli oldu, kişi başı 200 TL’den başlayan giriş ücretlerinin 750 TL’ye kadar çıktığı görüldü.

Asgari ücret net 29 bin 516 TL…

Enflasyon kendini her alanda gösterirken, asgari ücretle çalışan bir çiftin artan hayat pahalılığı nedeniyle yurt dışına gitmesi imkânsız hale gelirken, yurtiçi tatili de hayal oldu.

1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olan net 29 bin 516 TL’ye yükselen asgari ücret, yurtiçi tatil fiyatı için yetersiz kaldı.

72 aya varan banka kredileri…

Kıbrıs’ın kuzeyindeki birçok banka yaza özel kredi paketleri hazırlasa da asgari ücret emekçileri için bu seçenek de zor hale geldi.

Kısa süreli bir tatili 72 aya varan vade imkânı ile ödemek zorunda olacak olan yurttaş üstüne bir de yüzde 5 faiz ödeyecek.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan bazı banka yetkilileri, yüksek faiz oranları nedeniyle tatil için kredi talebinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Günübirlik denize gitmek de maliyetli…

Ekonomik koşullar nedeniyle tatile gidemeyen asgari ücretlinin günübirlik deniz veya havuz giderleri de maliyetli oldu.

Öyle ki kişi başı 200 TL’den başlayan rakamlar 750 TL’ye kadar çıkarken bu fiyatlar hafta içi ve hafta sonu değişiklik gösterdiği görüldü.

Sadece giriş ücretlerinin üzerine akaryakıt gideri ve öğle yemeği de eklenince maliyet daha da arttı.

1 yılda yüzde 83 artış

YENİDÜZEN’in 29 Temmuz 2023 yılında yayımladığı habere göre, 5 yıldızlı otellerde 1 yılda yüzde 83 artış yaşandı.

Otel fiyatları geçen yıla oranla yüzde 19 ve 83 oranında arttı.

Kampanyalara rağmen otel fiyatları cep yakıyor

Kıbrıs’ın kuzeyinde “Tatil” denince akla gelen otellerin fiyatları adeta cep yaktı.

Öte yandan bazı otellerde fiyatların Euro olması da dikkat çekti.

Sezon sonuna doğru yaklaşılıyor olması nedeniyle de birçok otelin kampanyada olduğu görüldü. Kampanyalara rağmen 2 yetişkinin 2 gece tatil yapması otelden otele değişirken, söz konusu rakamlarla tatil asgari ücretliler için hayal oldu.

Bazı otellerde fiyatlar şöyle:

Condorde Luxury Resort: 41 bin 400

Limak: 38 bin 160 TL

Kaya Palazo: 29 bin 914 TL

Salamis Bay Conti: 28 bin 594 TL

Vuni Palace: 25 bin 200 TL

Acapulco: 24 bin 240 TL

Lord’s Palace: 21 bin 504 TL

Not: Fiyatlar, tesislerin kendi internet sitelerinden ve telefoniyen elde edilirken, tüm oteller için aynı tarihlerde, iki yetişkin ve iki gece olarak ele alındı. Fiyatı Euro olan otellerin ise TL’ye dönüştürülmesi 36,68 kurundan hesaplandı.