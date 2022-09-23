Turist olarak gelip, Yenikent’te hırsızlık yapmıştı: 7 gün daha tutuklu kalacak

Ülkeye turist olarak gelen ve “ev açma” ile “hırsızlık” suçlarından tutuklanan zanlı B.D. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Doğukan Can, 21 Eylül tarihinde KKTC’de turist sıfatı ile bulunan zanlının gece yarısı Yenikent’teki bir eve penceresinden girdiğini, fark edilmesinin ardından ise kaçtığını anlattı.

Zanlının Lefkoşa’da polis tarafından tespit edilerek tutuklandığını aktaran polis memuru, yürütülen 2 ayrı “Araç içerisinde sirkat” soruşturmasıyla da bağlantısı olduğunun belirlendiğini ve üzerinden “izahını veremedeği” iki ayrı cep telefonu çıktığını aktardı.

Polis, başlatılan her iki soruşturmayla ilgili kamera görüntülerinin incelemek üzere emare olarak alındığını ve zanlıyı kaçarken gören tanıkların ifadelerine başvurulacağını belirterek, 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.