‘Turist’ olarak geldi, ‘geceleyin ev açma’dan tutuklandı

Ülkeye 21 Eylül’de turist olarak gelen B.D isimli kişi, bir hafta sonra ‘geceleyin ev açma’ suçlamasıyla tutuklandı.

Polis yaptığı soruşturmada zanlının 2 ayrı araçta sirkat suçu işlediğini de tespit etti.

Mahkemeye çıkarılan zanlı, davası görüşülünceye kadar 2 ay süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemede olayla ilgili bilgi veren polis memuru Doğukan Can, zanlının 21 Eylül’de ülkeye turist sıfatı ile geldiğini belirtti.

Zanlının dün gece yarısı yani 00:30 raddelerinde Yenikent’te bir evin penceresinden içeri girdiğini, ardından fark edilmesi üzerine de çıktığını aktaran polis, ayni gün Lefkoşa’da tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının tespit edilmesinin ardından, yapılan soruşturma kapsamında 2 ayrı araç içerisinden sirkat suçu işlediği ve izahını veremediği iki cep telefonu bulunduğunu kaydetti.

Mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.