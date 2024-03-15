“Turgay Avcı, istifa dilekçesini sundu”

YENİDÜZEN’e konuşan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın istifa dilekçesini sunduğunu açıkladı.

Tatar; Avcı’nın istifasını resmi olarak sunduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Turgay Avcı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmış, üniversiteden 10 bin Dolar “rüşvet” aldığı iddia edilmiş ve teminata bağlanmıştı.

Tatar, YÖDAK Başkanı Avcı’nın görevden alınması için Yüksek Adliye Kurulu’na da başvuru yapmıştı.