Tüpü çakmakla kontrol ederken evini yaktı

Türkiye’de Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir barakada kalan yaşlı adam yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol ederken yaşadığı barakayı yaktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otoparkın içerisinde bulunan barakada kalan 85 yaşındaki Mehmet Aylı tüpün gaz kaçağını çakmakla kontrol ederken yangın çıktı. Gaz sıkışması nedeniyle 45 metrekarelik baraka bir anda alev alarak küle döndü.

Muğla Büyükşehir İtfaiyesi Bodrum Grup amirliğinin ekipleri yangına anında müdahale etti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Alev topuna dönen baraka ve konteyner evde söndürme çalışmaları yapan itfaiye ekipleri evin içerisinde kontrol yaparken tüm kitapların, eşyaların yandığını gördü.

Barakada yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Aylı tüpü çakmakla kontrol ederken bir anda alev aldığını ifade ederek "Küçük tüp aldım eve getirdim. Ardından bağlantıları yaptıktan sonra kontrol ederken alev aldı. Kafamdan hafif şekilde yaralandım. Evde yalnızdım kimsem yok benim" dedi. (İHA)