Tüp gaza zam: 68'den 90'a!

Ev tipi 10 kiloluk tüp gaza zam geldi. 68 TL'lik gazın fiyatına değişen oranlarda zam yapıldı. YENİDÜZEN’e bilgi veren Jetgaz yetkilileri gazı 90 TL'ye satacaklarını açıklarken, Koopgaz fiyatı 89 TL olarak belirledi. İntergaz ise bugünden itibaren gazı ne kadara satacağını henüz açıklamadı. 73 TL’den satışta olan ev tipi tüp gazın fiyatı haziran ayında 68 TL’ye düşmüştü.