Tüp gazdan sonra şimdi de ‘EuroDizel’e erişim sıkıntısı

Tüp gazın ardından bu kez de EuroDizel’e erişim sıkıntısı baş gösterdi.

Kıbrıs Türk Petrolleri’ne (K-PET) EuroDizel yakıt taşıyan geminin ülkeye varış tarihinde yaşanan aksama nedeniyle firma, piyasaya EuroDizel yakıt tedarikini durdurdu.

Öte yandan ALPET ise ülkedeki EuroDizel yakıt stokunun tükenmemesi adına istasyonlara sınırlı oranda yakıt tedarik etme kararı aldı.

K-PET’e EuroDizel taşıyan geminin en erken hafta sonu, en geç de 10 Ocak’ta Kıbrıs’ın kuzeyine varması bekleniyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, K-PET’e yakıt taşıyan gemide aksamalar yaşandığını, en erken hafta sonu en geç de 10 Ocak’ta yakıtın adaya ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Fidan, bir diğer tedarikçi firma olan ALPET’te ise herhangi bir yakıt sıkıntısı bulunmadığını ancak ülkedeki EuroDizel yakıt stokunun tükenmemesi adına istasyonlara sınırlı oranda yakıt tedarik ettiğini ifade etti.

Fidan, 95 oktan ve 98 oktan kurşunsuz benzinde ise şu an için herhangi bir sorun olmadığını aktardı.