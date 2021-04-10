Tüp gazda ‘kıyak’ iddiası

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Akaryakıt Yasası’nda tüzük değişikliğine gitti. Değişikliğe göre gaz dolum ve dağıtımı yapacak şirketlere konulan 100 bin tüp bulundurma zorunluluğu 50 bine düşürüldü. Bu adım “yeni izinlerin önü açılacak” iddiasını da gündeme taşıdı, “bakanlık yeni izin vermedik” dedi, ancak “sektöre yeni gireceklere kolaylık sağlandığını” belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu: “Sektöre giriş için 100 bin adet tüp isteniyordu, bunu 50 bin adete düşürdük. 100 bin adet tüp istenmesi maddesi sırf kişiler sektöre girmesin diye konmuştu. Biz bu değişiklikle kamu faydası için hem piyasadaki kişileri korumaya hem de sektöre giriş yapacak olanlara kolaylık sağlamaya çalıştık.”

İntergaz Genel Müdürü Kader Gencer: “Bu sıkıntılı ekonomik dönemde böyle bir değişiklik neden yapıldı bilemiyoruz.”

Fehime ALASYA

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın Akaryakıt Yasası’nda tüzük değişikliğine gitti. Değişikliğe göre gaz dolum ve dağıtımı yapacak şirketlere konulan 100 bin tüp gaz bulundurma zorunluluğu 50 bine düşürüldü. Bu adım “yeni izinlerin önü açılacak” iddiasını da gündeme taşıdı.

Akaryakıtın nakliyesi, ithali, depolanmasının düzenlenmesi, muhafaza edilmesi, satışı ve gaz tüplerinin denetlenmesi konusunda yapılan değişiklikle, tüp gaz ithali ve dağıtımına ilişkin sektöre giriş kriterleri düşürüldü.

Tüzükte yapılan bu değişiklikle bazı çevrelere tüp gaz dolumu ve dağıtım izni verilmesiyle ilgili yeni yatırımcıların piyasaya girmesinin önünün açıldığı iddia edildi. Söz konusu tüzük değişikliğine giden Ekonomi Bakanlığı ise bu değişiklikle hem sektöre yeni firmaların girişinin önünün açıldığı, hem de mevcut firmaların korunduğunu savundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, tüp gaz dağıtım ve dolum izni için başvurular olduğunu fakat henüz yeni bir izin verilmediğini belirtti.

Söz konusu tüzük değişikliğinin önce kamu yararına, ardından tüp dolum ve dağıtım sektöründeki mevcut şirketlerin yararına olduğunu ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, henüz kimseye dağıtım ve dolum izni verilmediğini ifade etti.

Aşıkoğlu, “Talep her zaman var, ama yeni izin verilmedi. İki yıldır hem dağıtım hem de ithal noktasında istekler vardır. Önemli olan adil olunmasıdır. Rekabet açsından da şu anda izin verelim yönünde tavrımız yok. Ama bu izinlerin verilmesine de karşı çıkmak yasalara da aykırıdır. Yatırımın önüne geçmek için yasa yok ve bu insan haklarına da aykırıdır.” dedi.

Yeni firmaların taleplerine sürekli karşı çıkmak ve yeni izinlerin verilmemesiyle sadece piyasadaki şirketlerin korunacağına ve bunun etik olmadığına dikkat çeken Aşıkoğlu, izin alacak olan firmanın gerekli kriterlere uyması ve karlı bir yatırım olacaksa sektöre girmesi gerektiğine de dikkat çekti.

“Kriterlerin yanında önemli olan tek şey yatırım yapacak olan firmanın ne kadar zamanda kara geçeceğidir.” şeklinde konuştu.

“Rahatsızlık yarattı, iddialar ortaya atıldı”

İzinlerle ilgili gündemde olan yeni bir konu olmadığının altını çizen Aşıkoğlu, tüzükte yapılan değişikliklerle bazı sektörlerin bir takım rahatsızlıkları doğduğunu, bu nedenle çeşitli iddiaların ortaya çıktığını kaydetti.

“100 bin adet tüp isteniyordu, bunu 50 bin adete düşürdük”

Tüzükteki değişikliklerin kamu yararına olduğunu anlatan Aşıkoğlu, yeni uygulamaları şöyle değerlendirdi:

“Akaryakıt enerji sektörün toplamak için birtakım tüzüklerde değişiklikler yaptık. Bu yaptırımlarla da çeşitli söylentiler ortaya çıktı. Bu tüzükteki yapılan yeniliklerle şehir içinde kalan bazı dolum tesislerinin halk sağlığı adına şehir dışına çıkarılması, akaryakıt kaçakçılığını önleyici, vergilerdeki bazı hukuksuzlukların önüne geçilmesi gibi birtakım değişikliğe gittik. Sektöre girişle ilgili de düzenleme oldu. Sektöre giriş için 100 bin adet tüp isteniyordu, bunu 50 bin adete düşürdük. 100 bin adet tüp istenmesi maddesi sırf kişiler sektöre girmesin diye konmuştu. Biz bu değişiklikle kamu faydası için hem piyasadaki kişileri korumaya hem de sektöre giriş yapacak olanlara kolaylık sağlamaya çalıştık.

Bu konu hem mevcut şirketleri koruyor hem de yeni girişimcilerin önünü açıyor. Üstelik ülkeyi tüp çöpüne dönüştürmenin de önüne geçiyor.”

Gencer: “ Bu yapılan değişiklikle birlikte haksız rekabet de yaratıldı”

İntergaz Genel Müdürü Kader Gencer, yapılan tüzük değişikliğini zamansız bulduğunu belirterek, haksız rekabete neden olduğunu savundu.

Sektördeki firmalardan hiçbir fikir ve düşünce alınmaksızın bu tarz değişikliğe gidilmesinin hoş olmadığını kaydeden Gencer, “Bu sıkıntılı ekonomik dönemde böyle bir değişiklik neden yapıldı bilemiyoruz. Bu yapılan değişiklikle birlikte haksız rekabet de yaratıldı. Bizim işleyişimiz 100 bin tüp şartıyla sürerken, yeni firmaların 50 bin tüp şartı var, bu kabul edilir değil.” dedi.

Tüzük değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı

29 Mar tarihli Resmi Gazete’de yer alan, D Sınıfı Akaryakıtın Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi, Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, D sınıfı akaryakıtın nakliyesi, ithali, depolanmasının düzenlenmesi, muhafaza edilmesi, satışı ve gaz tüplerinin denetlenmesine ilişkin yeni kararlar alındı.

Söz konusu kararlarda “dağıtım şirketlerinin ilk piyasa faaliyetlerine başlarken en az 50.000 adet 10Kg.’lık yeni gaz tüpü ithalini gerçekleştirmiş olmalıdır.” maddesi dikkat çekti. Bu kararla önceden 100 bin tüp olan şart, 50 bin tüpe çekilmiş oldu.