“Tüp gaza talep eldeki stoku tüketti”

YENİDÜZEN- Özel

Tüp gaz fiyatlarında artış beklentisi 10 kiloluk ev tipi tüp gazlara talebi arttırdı, tedarikçilerin stoku Cuma günü tükendi, piyasada tüp gaz sıkıntısı yeniden baş gösterdi.

KOOP-Gaz Müdürü Nevzat Nevzat, ellerindeki stokun Cuma günü bittiğini, piyasaya tüp gaz verilemediğini belirtti.

Nevzat, “K-PET dolum yapmıyor, piyasaya tüp gaz veremiyoruz, stoklarımız Cuma günü bitti. Gemi geldi, dolum yapılmasını bekliyoruz. Piyasadaki sıkıntı gemiden dolum yapılmaya başlandığı anda giderilecek” dedi.

Tüp gaz için geminin adaya bugün geldiğini de anlatan Nevzat, zaman zaman hava şartlarından dolayı birkaç günlük gecikmenin yaşanabileceğini, buna karşın en büyük sıkıntının fiyat değişikliğiyle ilgili asılsız haberlerin olduğunu dile getirdi.

“Asılsız haberler eldeki stokun dengesini bozuyor”

180 TL’ye işlem gören ev tipi 10 kiloluk tüp gazların fiyatlarının 240 TL’ye yükseleceğine dair söylentileri de sorduğumuz Nevzat, fiyatlarda bir değişiklik yapılacağına dair çalışma bulunmadığını anlattı. Nevzat, “Asparagas haberler yığılmaya neden oluyor, talep bazı açıklamalarla düşüp aniden yükselebiliyor, asılsız haberler eldeki stokun dengesini çok fazla etkiliyor” dedi.

“Ortada büyük bir kriz yok”

Bazı tüp gaz dağıtım şirketleri ise geminin bugün adaya gelmesiyle yarından itibaren piyasada tüp gaz olacağı, sıkıntının ortadan kalkacağı öngörüsünde bulundu, ‘ortada büyük bir kriz yok’ ifadelerine yer verdi.