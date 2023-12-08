Tuncer Hüseyin Bağışkan hayatını kaybetti
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi eski Müdür Muavinlerinden, Arkeolog Tuncer Hüseyin Bağışkan hayatını kaybetti.
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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi eski Müdür Muavinlerinden, Arkeolog Tuncer Hüseyin Bağışkan hayatını kaybetti. Bağışkan’ın ölümü, büyük hüzün yarattı.
Bağışkan’ın cenazesi, yarın Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.
50 yıllık arkeolog olan Bağışkan, Kıbrıs’ın yakın tarihine ilişkin yayınladığı bilgi ve belgelerle, geçmişe ışık tutuyordu.
Bağışkan, uzun süre YENİDÜZEN’in Adres ekinde yazılar yazmış, toplumu bilgilendirmişti.
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