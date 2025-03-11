Tunçel: “Lefke Gazi Lisesi binaları ömrünü doldurdu…”

Lefke Gazi Lisesi - Okul Aile Birliği Başkan Ediz Tunçel, restore edilmesi talep edilen Lefke Gazi Lisesi binalarının ömrünün dolduğunu söyledi.

Lefke’deki sivil toplum örgütlerinin “Okulun yıkılmasına izin vermeyeceğiz.” açıklamalarını eleştiren Tunçel, okul aile birliğinin Lefke Gazi Lisesi’nin tek yasal temsilcisi olduğunu belirtti. Tunçel, bunun dışındaki açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini de söyledi.

Ediz Tunçel, yazılı açıklamasında Lefke Gazi Lisesi’nin 1960’ların başında yapılan eski binalarının zar zor ayakta durduğunu, yüzde 80-85’i tadilat gerektiren binaların ömrünün en fazla 10 yıl uzatılabileceğini, tadil edilse bile burada yeterli güvenlik sağlanamayacağının mimar ve mühendislerin Lefke Belediyesi’nde düzenlediği kamuoyuna açık toplantıda dile getirildiğini savundu.

Bu durumun ortaya çıkmasıyla, binaların apar topar boşaltıldığını, can güvenliği sağlanması açısından bir mecburiyet olarak Lefke Gazi Lisesi avlusuna geçici prefabrik sınıflar yerleştirildiğini anımsatan Tunçel, “Mevcut binaların tamamen bitik durumda olduğu, ciddi can güvenliği yarattığı herkes tarafından biliniyor” dedi.

Tunçel, bu bilinmesine rağmen bazı sivil toplum örgütü temsilcilerinin Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerinden bazılarına ulaşarak, “bu binalarda anıları var” diyerek Lefke Gazi Lisesi binalarının listeli bina statüsüne dahil edilmesine neden olduğunu, burada öğrenim gören 400’e yakın öğrenci ve 65 öğretmenin can güvenliğini tehlikeye attığını iddia etti.

Tunçel, söz konusu örgütleri bilimsel gerçekler ortadayken kamuoyunu yanıltmak, Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümeti de kamuoyunu yanıltanlarla ilgili gerekli girişimleri yapmamakla suçladı.

Lefke Gazi Lisesi ile ilgili açıklamaların Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinin genel görüşlerini temsil etmediğini de iddia eden Ediz Tunçel, Lefke Gazi Lisesi’nin tek yasal temsilcisinin LGL Okul-Aile Birliği olduğunu da vurguladı.

Lefke bölgesi sivil toplum örgütleri adına bu konuda yapılan açıklamalara itibar edilmemesini talep eden Tunçel, Lefke Gazi Lisesi öğrencileri ile öğretmenlerinin can güvenliğinin tehlikeye atılmasına, çağdaş eğitim hakkının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.