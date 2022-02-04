Tüm zamanların puan durumu

ZİRVEDE ÇETİNKAYA… Geçtiğimiz sezona kadar hiç küme düşmeyen, son sezonda tarihinde ilk kez bir alt lige düşen Çetinkaya Türk Spor Kulübü, 1955’ten günümüze kadar ülke futbolunun en üst liginde en çok puan toplayan ve en fazla gol atan takım konumunda

İKİ BİN GOLÜ GERİDE BIRAKANLAR… En üst ligde iki bin gol barajını geçen altı takım bulunuyor. Çetinkaya’nın yanı sıra Küçük Kaymaklı, Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Gönyeli ve Doğan Türk Birliği takımları iki bin golün üstünde bir rakama sahipler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) 1955 yılında kurulması ile birlikte ülke futbolunun en üst ligi olan Süper Lig’de 60’ıncı sezon oynanıyor. Daha önce 1. Lig adı altında da oynanan ligde 60. sezon devam ederken Yenidüzen bugüne kadar olan en üst ligin puan durumunu her hafta okurlarına güncelleyerek aktaracak.

En çok puan ve gol Çetinkaya’da

Ülke futbolunun en üst liginde 1955 yılından bu yana 7 sezon oynanmadı. Bugüne kadar oynanan ve oynanmaya devam eden en üst ligde ise toplamda 38 takım yer alabildi. 1955’ten günümüze tüm puan durumu ve gol sayılarına bakıldığında, ilk sırada tarihinde ilk kez en alt ligde mücadele eden Çetinkaya bulunuyor. 59 sezon en üst ligde yer alan ve bu alanda da birinci sırada olan Çetinkaya topladığı 2023 puanla açık ara ilk sırada. Sarı kırmızılı ekip ayrıca rakip filelere gönderdiği 2738 golle bu alanda da rakiplerinin oldukça önünde ilk sırada bulunuyor.

İki bin golü geride bırakanlar

En üst ligde iki bin gol barajını geçen altı takım bulunuyor. Çetinkaya’nın yanı sıra Küçük Kaymaklı, Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Gönyeli ve Doğan Türk Birliği takımları iki bin golün üstünde bir rakama sahipler.

Bin puanı geçenler

Lig tarihi boyunca elde ettikleri puanlar bin barajını geçen sekiz takım söz konusu. Çetinkaya iki bin puanın üzerine çıkarken, onun ardından bin puan barajını geçen ekipler Küçük Kaymaklı, Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Gönyeli, Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı ve Gençlik Gücü.

Tek sezon yer alanlar

Ülke futbolunun en üst liginde bir sezon yer alabilen üç takım bulunuyor. Bu takımlar Çanakkale, Pile ve Gaziveren. Bu sezon Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren bir diğer takım ise Mesarya.

KTFF 1. Lig / Süper Lig 1955-2021 yılları arasında tamamlanan 59 sezon ve devam eden 60. sezonun toplam gol ve puan durumu

Not: Araştırmacı gazeteci Yücel Hatay’ın verileri, Yenidüzen arşivi ve KTFF verileri kaynak alınarak hazırlanmıştır

59 sezon en üst ligde bulunan Çetinkaya en fazla puan toplayan ve gol atan takım konumunda

Çetinkaya’nın ardından en çok gol atan takım MTG, en çok puan toplayan ikinci takım Küçük Kaymaklı