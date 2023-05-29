Tüm tepkilere rağmen Üstel: “Bu yasayı geçireceğiz”

CTP Milletvekillerinin tepkilerinin ardından Ünal Üstel, Meclis Genel Kurul toplantısına geri dönerek kürsüye çıktı, “ağzım da beynim de var” diyerek, “Bütün diyaloglara rağmen engellemeler olursa, biz bu yasayı geçiririz” ifadelerini kullandı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Ünal Üstel’i “çok kritik meselelerde topluma açıklama yapamayan bir başbakan” olarak nitelendirmişti.

Kürsüye çıkmasının ardından her konuda cevap verme mecburiyeti olmadığını söyleyen Üstel, “içtüzük da bunu emreder” dedi, “Benim grup başkan vekilim, bakanlarım var. Söz geldiğinde konuşuruz. Ağzımız var, beynimiz de çalışır” ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim ve öğrenimi için yapılan diyalog çalışmalarında istenilen noktaya gelindiğini söyleyen Üstel, “Eğer ki bir noktaya gelinmişse, ben de Milletvekili grubumda bu yasanın geçmesine onay verdiysem, bütün diyaloglara rağmen engellemeler olursa, biz bu yasayı geçiririz” dedi.

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ülkeyi rahatlatacağını, gençlerin önünü açacağını iddia eden Üstel, “Belediyeler reformunda da istişareleri denedik, olmazsa yaparız. Reformu geçirdik, muhalefetteki bazı belediye başkanları bize teşekkür ediyor. Bugünkü değişiklik yasamız da bunlardan biridir” şeklinde konuştu.

Komitede en az 12 kez öğretmen sendikalarıyla görüşüldüğünü iddia eden Üstel, “Biz hükümet olarak gereken neyse yapacağız” dedi.