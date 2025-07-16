Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali'nin dün akşam Candan Erçetin konseriyle tamamlandığına vurgu yaparak, katkı koyan ve katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uluçay, gelecek yılın festival programının da şimdiden konuşulmaya başlandığının bilgisini verdi.

Uluçay'ın paylaşımı şöyle:

"Dün akşam Salamis Antik Tiyatro unutulmaz gecelerinden birini yaşadı. Tarihi bir atmosferde her yerden gelen, her yaştan izleyici, sahnedeki Candan Erçetin'in güçlü sesi ve enerjisi ile bir bütün oldu. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, tam 25 yıldır KKTC'nin ve tüm bölgenin kültür sanat ajandası için çok büyük bir değer. Festivalimizde sahne alan ve birbirinden güzel etkinliklerle bize ilham veren tüm sanatçılarımıza yürekten teşekkür ederiz. İlk günden beri festivalimizin düzenlenmesinde sorumluluk alan Kültür Sanat Şube Amirimiz Onursal Akdeniz ve çok değerli ekibine ve bizi yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere ayrıca teşekkür ederiz. Önümüzdeki yılın programı daha şimdiden konuşulmaya ve bize sorulmaya başlandıysa bu festivalimizin halkımızdaki karşılığının güzel bir göstergesidir.