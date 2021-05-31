Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Lokmacı dahil, tüm geçiş noktalarını Cuma günü açmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Olgun, "bugün vardığımız ön mutabakat, Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatifle bizlere verdikleri talimat doğrultusunda Mart ayından beridir BM nezdinde yapıcı bir atmosferde yürütülen yoğun uğraşıların bir sonucudur" dedi.

Çarşamba günü yeniden bir toplantı yapılacağını aktaran Olgun, bu toplantıda varılacak nihai mutabakat doğruldusunda konunun şekil alacağını ifade etti.

Olgun'un yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

"Lokmacı da dahil tüm kapıların Cuma günü açılması hedefleniyor



Geçtiğimiz Cuma günü İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin almış olduğu tavsiye kararı neticesinde bugün, Şahsım ve Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis arasında gerçekleşen toplantıda tüm geçiş kapılarının COVID-19 öncesi şartlarda operasyonel hale getirilmesi konusunda ön mutabakata varılmıştır. Muhatabımla önümüzdeki Çarşamba günü yeniden bir araya gelerek tüm geçiş kapılarını operasyonel hale getirecek açıklamayı, siyasi otoritelerin onayını takiben, sonuçlandırma kararı aldık.



Hedefimiz önümüzdeki Cuma günü Surlariçi Esnafının uzun zamandır beklediği Lokmacı kapısı da dahil tüm geçiş kapılarını operasyonel hale getirilmesidir. Çalışmalarımız sonucunda, COVID-19 öncesi şartlarda olduğu gibi gerek Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gerekse üçüncü ülke vatandaşları geçiş kapılarını kullanabilecektir.



Bugün vardığımız ön mutabakat, Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatifle bizlere verdikleri talimat doğrultusunda Mart ayından beridir BM nezdinde yapıcı bir atmosferde yürütülen yoğun uğraşıların bir sonucudur. Çarşamba günü yapacağımız toplantıda, varılacak nihai mutabakat doğruldusunda BM tarafından yapılacak olan açıklamaya son şekli verilecektir. Bu yolla Cuma günü itibarıyla tüm geçiş kapılarının, yani 9 kapının birden operasyonel hale getirilmesi sağlanacaktır."