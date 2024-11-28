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Tüm ilçelerde arızalı kesinti…

Tüm ilçelerde arızalı kesinti…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bölgesel kesintilerin olduğunu açıkladı.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bölgesel kesintilerin olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklama şöyle: 

“28 Kasım 2024 Perşembe günü elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bölgesel kesintilerimiz mevcuttur. Arızanın seyrine göre enerjileme başlatılacaktır.”

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