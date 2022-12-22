Tüm ilaçlara yüzde 36.77 zam

Tüm ilaç türleri, 15 Aralık itibariyle yüzde 36.77 zamlandı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, ilaç ihtiyacının büyük bir kısmının Türkiye’den tedarik edildiğini, 14 Aralık’ta Türkiye’deki ilaç fiyatlarına gelen yüzde 36.77’lik zammın, 15 Aralık itibariyle Kıbrıs’ın kuzeyinde de geçerli olmaya başladığını belirtti.

İlaca erişim sıkıntısı devam ediyor

Birlik Genel Sekreteri Tekiner, ilaca erişim noktasında yaşanan sıkıntının devam ettiğini ve kısa sürede çözülmesini beklemediklerini de belirtti.

Kıbrıs’ın kuzeyi özellikle son haftalarda, eczacıların ifadesiyle “tolere edilemez” bir ilaç eksikliği yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, piyasadaki ilaçların 4’te 1’i bulunamıyor; vatandaş, ilaca erişebilmek için eczane eczane dolaşmak zorunda kalıyor.

Eczacıların ilaca erişim noktasında yaşadığı sıkıntının Türk Lirası kullanımı kaynaklı olduğunu belirten Eczacılar Birliği, ilaçların yüzde 80’inin Türkiye’den geldiğini ancak Türkiye’deki ilaç üreticisi firmaların TL kaynaklı üretim sorunları yaşadığını ifade ediyor.

Türkiye’deki iktidar, ilaç üreten firmalara ödedi ücretle ilgili bir Euro kuru belirliyor. Bu kur, uzun süredir 1 Euro: 7.86 TL şeklinde idi. Yani, gerçek değerinin yarısından da az…

Geçtiğimiz hafta, söz konusu kura yüzde 36.77’lik zam yapıldı.

Yapılan zamla birlikte Türkiye’deki iktidarın ilaç üreticisi firmalara ödediği Euro kuru yaklaşık 10 TL’ye yükseldiğini, ancak yine de Euro’nun gerçek kuruna yetişemedi.

Bu durumun, Türkiye’deki ilaç üreticilerini üretimden; ilaç erişimi noktasında bile Türkiye’ye bağımlı halde bulunan Kıbrıs’ın kuzeyindeki insanları ise ilaca ulaşımdan uzaklaştırıyor…