“Tüm dünya kuzeydeki nüfus ve ‘kara para’yı konuşuyor, siz sadece bakıyorsunuz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis kürsüsünden “yabancılara satılan mallar ve nüfus” konusunu gündeme getirdi, Dünyanın Kıbrıs’ın kuzeyindeki bu iddiaları konuşmasına rağmen hükümetin sadece baktığını söyledi.

Mülkiyet ve “kara para” konularında yurtdışından “salvoların” başladığını söyleyen Erhürman, İngiliz the Guardian gazetesinin iddiaları ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın söylemlerine işaret etti.

CTP’nin bu konuyu yıllardır gündeme getirdiğini ancak sanki “şimdinin” konusuymuş gibi davranıldığını vurgulayan Erhürman, “Öyle bir noktaya gelindi ki; 15 Kasım günü. ‘KKTC’nin kuruluş yıldönümünde the Guardian gazetesi, işaret fişeğini çaktı. Daha sonra güneydeki basın devam etti. Dün de TC Dışişleri Bakanı açıklamalar yaptı. Sosyal medyada bir takım videolar dönüyor. Ülkemizle ilgili pek çok iddia var” dedi.

Tüm bunların “kara para” meselesini de gündeme getirdiğini ifade eden Erhürman, “Bu tren üzerimize geliyor, biz de seyretmeye devam ediyoruz. Başta inşaat olmak üzere tüm sektörler üzerinde baskı başladı” şeklinde konuştu.

TC Dışişleri Bakanının bir takım rakamlar da verdiğini belirten Erhürman, “Bu ülkenin ne Başbakanından ne de İçişleri Bakanından hiçbir şey duymuyoruz. Bir takım çalışmalar yapılıyor diye açıklamalar yapılıyor. Bugün artık o çalışmaların sonuçlanması gerekiyordu” dedi.

Erhürman, “Merak ediyorum, nüfus konusunda ne diteceksiniz. The Guardian 39 bin Rus’un sadece 1 yılda Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet etmeye başladığını yazdı. Eğer 39 bin sadece Rus ise, kaç İranlı, Kaç Ukraynalı? Kaç Kazak? Bunları yan yana koyunca rakam kaç çıkar? Sizin projeksiyon dediğiniz nüfus 390 bin civarı. Bu rakamları yan yana koy; o zaman 499 bin mi? Bakın öğrencileri, mültecileri konuşmuyorum. Yabancı işçileri saymıyorum. Kayıt dışıyı hele hiç saymıyorum” ifadelerini kullandı.