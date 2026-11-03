Hemşirelere yönetim ve liderlik eğitimi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, üyeleri için eğitim düzenledi.

Birlik Başkanı Ali Özgöçmen’in açıklamasına göre, “Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik” konulu eğitim programı dün Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Beyaz Salon’da yapıldı.

Eğitimde Kuzey Kıbrıs’tan Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç, Türkiye’den Prof. Dr. Sergül Duygulu ve ABD’den Doç. Dr. Orhan Haklı konuşmacı oldu.

Programda hemşirelikte yönetim ve liderlik yaklaşımları, mesleki gelişim ve sağlık hizmetlerinde etkili yönetimin önemi ele alındı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Özgöçmen, mesleki bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendiren eğitim faaliyetlerini desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, programa katkı sunanlara teşekkür etti.