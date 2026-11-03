Rahvancıoğlu’ndan Sadrazamköy’e halı saha ve plaj düzenlemesi sözü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Sadrazamköy’e halı saha yapılması ve spor kulübüne tahsis edilen arazinin plaj olarak düzenlenerek hem turizme hem de bölge halkının kullanımına kazandırılması sözü verdi. Sadrazamköy’ün yıllardır belediye hizmetlerinden yeterince yararlanamadığını belirten Rahvancıoğlu, köyün ihtiyaçları için belediye bütçesinden pay ayıracaklarını söyledi.

Turan Rahvancıoğlu, Sadrazamköy Spor Kulübü’nü ziyaret ederek Kulüp Başkanı Mehmet Türüt, kulüp yönetimi, muhtar adayı Yaşar Türüt ve köy halkıyla bir araya geldi. Rahvancıoğlu’na belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.

“Sadrazamköy artık hizmetten uzak kalmayacak”

Sadrazamköy’ün yıllardır merkezlerden uzak kaldığını, hizmetleri geç aldığını veya hiç alamadığını belirten Rahvancıoğlu, yeni dönemde bu anlayışı değiştireceklerini söyledi. Köyde çocukların ve gençlerin spor yapabileceği alanların önemine dikkat çeken Rahvancıoğlu, göreve gelir gelmez halı saha projesinin planlamasına başlayacaklarını açıkladı. Rahvancıoğlu, “Ben buradan Sadrazamköylülere söz veriyorum. Gelir gelmez bunun planlamasını yapacağız. Burada çocuklarımızın oynayabileceği, vakit geçirebileceği bir halı saha yapacağız” dedi. Çocukların spor yapabilmesi ve sosyalleşebilmesi için bu tür alanların önemine dikkat çeken Rahvancıoğlu, CTP’nin iktidara gelmesi halinde spor kulübünün saha ihtiyacını hükümet nezdinde de gündeme taşıyacağını ve konunun takipçisi olacağını belirtti.

“Tahsis edilen araziyi plaj olarak düzenleyeceğiz”

Sadrazamköy Spor Kulübü’ne tahsis edilen arazinin plaj olarak düzenlenmesi sözünü de veren Rahvancıoğlu, alanın hem turizme hem de bölge halkının kullanımına kazandırılacağını, aynı zamanda spor kulübüne gelir sağlayacağını belirtti. Sadrazamköy’ün belediye yatırımlarından pay alması gerektiğini vurgulayan Rahvancıoğlu, “Bu belediyenin devasa bütçesinden size de bir pay ayırıp bunları yapmak bizim boynumuzun borcu olsun” dedi.