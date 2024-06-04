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  3. Tüm bankalardan, online ödeme portalından ve Paypoint ödeme makinelerinden yapılabilecek
Tüm bankalardan, online ödeme portalından ve Paypoint ödeme makinelerinden yapılabilecek

Tüm bankalardan, online ödeme portalından ve Paypoint ödeme makinelerinden yapılabilecek

El-Sen'in eylemi nedeniyle veznede işlem yapılamadığını bildiren Kıb-Tek, alternatif ödeme imkanlarını duyurdu

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, vatandaşların ödemelerini tüm bankalardan, online ödeme portalından (https://online.kibtek.com) ve Paypoint ödeme makinelerinden gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, sendikanın eylemi nedeniyle Lefkoşa veznesinde işlem yapılamadığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Lefkoşa veznesinde başlattığı haksız eylem nedeniyle vezneden işlem yapılamamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına, ödemelerini tüm bankalardan, online ödeme portalından  (https://online.kibtek.com) ve Paypoint ödeme makinelerinden gerçekleştirebilir.”

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