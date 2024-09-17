Tulga: “Hasadı hızlı başlayan harnubun teşvik fiyatı belirlenmeli... Top hükümette”

Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) Başkanı Hürrem Tulga, hasadı hızlı başlayan harnupla ilgili topun hükümette olduğunu, her sene olduğu gibi ürün teşvik fiyatının belirlemesi gerektiğini kaydetti.

Tulga, harnupta iç ve dış pazar arayışlarının devam ettiğini, borsa fiyatlarına ve hükümetin açıklayacağı teşvik fiyatına bağlı olarak da harnubun fiyatının ortaya çıkacağını ifade etti.

Yazılı açıklamasında süreci değerlendiren Tulga, İskele-Karpaz ilçesinde harnup alımının başladığını, Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi (ZeytinKOOP) üyesi üreticilerin hasadını yaptığı ürünleri İskele Boğaz Harnup Fabrikası’na teslim ettiğini kaydetti.

Tulga, Binboğa Yem Fabrikası ile yapılan protokol uyarınca her üreticiden tek tek tartılarak teslim alınan harnubun denetimi yapıldıktan sonra depolandığını belirtti.

Bugüne kadar harnubun depolanması, ayrıştırılması, işlenmesi ve ürün çeşitlendirilmesiyle ilgili bir politika ortaya konulmadığını da savunan EZKOOP Başkanı Tulga, “Bu ülkenin ağaç ve orman varlığı olan harnup ağacına, üreticilerin dayanışması ve birlikte hareketiyle sahip çıkacağız” dedi.