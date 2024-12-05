TÜK'te 'Patates' kuyruğu!

Toprak Ürünleri Kurumu'nun (TÜK) patates ithal etmesiyle birlikte sabah saatlerinde yoğunluk başladı.

Birçok yurttaş, sabah saatlerinden itibaren ithal edilen patatesten alabilmek için Toprak Ürünleri Kurumu'nda kuyruğa girdi. YENİDÜZEN'e ulaşan bazı yurttaşlar, oluşan uzun kuyruğun veznede bir kişi olmasına bağladı.

Kurumdan dün yapılan açıklamada, getirilen ithal patatesin marketlerden 32 TL’ye veya TÜK 10 ya da 25 kilo şeklinde 26 TL’ye satın alınabileceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda YENİDÜZEN'e konuşan patates üreticileri ise ithal patatese gerek olmadığını söyleyerek, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin tarım politikalarını geliştirmesi ve yerli üretime destek vermesi gerektiğini söylemişti.