TÜK, yemlik arpa temini için teklif kabul edecek
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yemlik arpa temini için teklif alacağını duyurdu.
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yemlik arpa temini için teklif alacağını duyurdu.
Kurum’dan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun 14 Nisan tarihinde aldığı 9/2023 sayılı Yasa Gücünde Kararname kapsamında Kurum’a verilen spot alım yetkisi doğrultusunda, 40.000 m.tona kadar (+ -% 5) 2023 ürünü yemlik arpa temini için kapalı zarf usulü ile teklif kabul edileceği kaydedildi.
Tekliflerin en geç 9 Kasım Perşembe günü saat 12.00'ye kadar TÜK Lefkoşa Merkez Dairesinde bulunan teklif kutusuna atılması veya kurumun mail adresine (toprakkurumu@yahoo.com) şirket mührü ve yetkili imza ile gönderilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, geçici teminatın 100,000 TL olduğu, teminatsız tekliflerin dikkate alınmayacağı ifade edildi.
Açıklamada, 40.000 m. tona kadar (+,-% 5 ) 2023 ürünü yemlik arpanın şartname bedelinin 2,500 TL olduğu, şartnamenin, ücretin ödenmesine müteakip Kurumun Lefkoşa’daki müdürlüğünden temin edilebileceği bildirildi.