TÜK Müdürlüğü’ne Soley Baybar atandı
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Müdür mevkiine Soley Baybar atandı. Atama kararı dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
A+A-
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Müdür mevkiine Soley Baybar atandı. Atama kararı dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca, hizmetlerin yürütülmesine olanak sağlanması amacıyla, Soley Baybar'ın TÜK Müdür mevkiine atanmasına karar verdi.
Bu haber toplam 175 defa okunmuştur
Etiketler : Toprak Ürünleri Kurumu