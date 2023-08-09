TÜK için 2 milyon Dolar Hazine Bonosu
Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla Toprak Ürünleri Kurumu’nun kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2 milyon 26 bin Dolar ‘İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu’ ihracı gerçekleştirdi.
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Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla Toprak Ürünleri Kurumu’nun kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2 milyon 26 bin Dolar ‘İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu’ ihracı gerçekleştirdi.
Duyuru, KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yayımlandı.
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Etiketler : Toprak Ürünleri Kurumu