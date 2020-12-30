TÜK için 15 milyon TL

Bakanlar Kurulu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla, 2019 ürünü yemlik arpa, iç piyasa ve ihracat satışlarından oluşan 15 milyon 287 bin 255 TL 99 kuruşluk kaybın kuruma ödenmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda bu meblağın Creditwest Bank Ltd.'e temlik verilmesine karar verildiği kaydedildi.

TÜK çalışanları maaşlarını alamadıkları ve sosyal güvenlik yatırımları yapılmadığı için dün Başbakanlık önünde grev ve eylem yapmış, hükümetten olumlu söz almaları üzerine grevi kaldırmıştı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı da bugün TÜK çalışanlarına ödemelerin yapılması için gerekli kaynağın sağlandığını açıklamıştı.