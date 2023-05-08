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TÜK, alacağı tohumluk zahire çeşitlerini açıkladı

TÜK, alacağı tohumluk zahire çeşitlerini açıkladı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2023 zahire alımlarında tohumluk materyali olarak alacağı çeşitleri duyurdu.

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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2023 zahire alımlarında tohumluk materyali olarak alacağı çeşitleri duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre alınacak tohumluk çeşitler şunlardır:

“Tohumluk Materyali Arpada: Athenais, Galopsida, Morfo, Beşparmak; Tohumluk Materyali Buğday: Perre, Gori; 

Yumuşak Buğday: Ceyhan 99, Cumhuriyet 75, Ziyabey, Cendere”

Açıklamada, çiftçilerin Tarım Dairesinin ilgili kaza ve dairelerine başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.  

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