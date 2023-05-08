TÜK, alacağı tohumluk zahire çeşitlerini açıkladı
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2023 zahire alımlarında tohumluk materyali olarak alacağı çeşitleri duyurdu.
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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2023 zahire alımlarında tohumluk materyali olarak alacağı çeşitleri duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre alınacak tohumluk çeşitler şunlardır:
“Tohumluk Materyali Arpada: Athenais, Galopsida, Morfo, Beşparmak; Tohumluk Materyali Buğday: Perre, Gori;
Yumuşak Buğday: Ceyhan 99, Cumhuriyet 75, Ziyabey, Cendere”
Açıklamada, çiftçilerin Tarım Dairesinin ilgili kaza ve dairelerine başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.
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