Tuğcu: Sorumluluk Ulaştırma Bakanlığı'nda / Arıklı: Sorumluluk Kıb-Tek ve Gönyeli Belediyesi'nde

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Sendikası Çalışanları (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, yanmayan elektrik direkleri hakkında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklamalarını eleştirdi, "Ölen iki vatandaşımızın ölümünden tek sorumlu sensin Erhan beyiiiii. Kader deyip geçemen...." dedi.

Konu hakkında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na mektup gönderen El-Sen, sendikanın hiçbir ücret talep etmeden arızayı giderebileceğinden bahsetti.

El-Sen tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na gönderilen mektup şöyle:

"Bakanlığımıza bağlı kara yollarının bünyesinde bulunan tüm anayolların aydınlatma direklerinin arızalı olanlarının tamiratı için gereken direk, lamba, kablo vs. malzemelerin alınması durumunda, sendikamız hiçbir ücret almadan aydınlatma direklerinin tamiratını yapmaya hazır olduğunu bildirir, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim."

Arıklı: "Gönyeli Belediyesi'ne yazı gönderdik, cevap alamadık"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, El-Sen Başkanı Tuğcu'nun açıklamalarına cevap vererek "Karayolları Daires'nin yollardaki Elektrik arızasına tek başına müdahale yetkisi yoktur" dedi.

Arıklı, Gönyeli'deki arızanın giderilmesi için 2023 yılında Gönyeli Belediyesi'ne yazı gönderdiklerini de vurgulayarak, ilgili yazıya cevap alamadıklarını dile getirdi.

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"Dün gece (Pazar) Gönyeli-Alayköy arasında meydana gelen trafik kazası sonrası “yolların aydınlatılmasında sorumluluk kimdedir?” tartışması bir kez daha gündeme gelmiştir.

Daha önce yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi KIB TEK in yolların aydınlatılması maksadı ile vatandaşlardan her ay yaklaşık 14 milyon TL civarında bir para topladığını, bu parayı Belediyelere aktarması gerekirken aktarmadığını defalarca dile getirmiştik.

Sorumluluk KİB-TEK ve Belediyelerde olmasına rağmen Karayolları Dairemiz ilgili yoldaki arızanın tesbiti için Gönyeli Belediyesine 2023 yılında bir yazı yazmış fakat cevap alamamıştır.

Benzer bir yazı geçen ay da yazılmış ama yine cevap alınamamıştır.

Karayolları Dairesi'nin yollardaki Elektrik arızasına tek başına müdahale yetkisi yoktur.

Bu gerçeklere rağmen malum şer cephesi, fırsattan istifade şahsımıza ve Bakanlığımıza linç kampanyası yürütmektedir.

Daha geniş açıklama yarın (bugün) yapılacaktır.

Bu vesile ile hayatını kaybeden gencimize Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim."