“Tufan Erhürman’a açık desteğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz”

Bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers ve eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman’a destek açıkladı. Kıbrıs’ın kuzeyinde yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi üç bağımsız siyasetçiden dikkat çeken bir destek açıklaması geldi. Mağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ve 9. Dönem Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, yazılı bir açıklama yaparak Tufan Erhürman’a açık destek verdiklerini duyurdu. Ülkede iç ve dış politik krizlerin derinleştiğini belirten üç isim, kötü yönetim nedeniyle toplumsal adalet duygusunun aşındığını, demokratik değerlerin yıprandığını ve kurumsal yapının çökme noktasına geldiğini vurguladı. “Kıbrıs Türk halkının iradesi gölgelenmiş, geleceğe dair umutlar zayıflamıştır. Gençlerimiz göç yollarına yönelmiş, toplum uluslararası alanda yalnızlığa itilmiştir” denildi. Açıklamada, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak, adalet duygusunu yeniden tesis edecek ve uluslararası alanda Kıbrıslı Türklerin haklarını savunacak bir Cumhurbaşkanına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. “Kutuplaşma yerine birlik ve toplumsal uzlaşıyı esas alan, hukuk devleti ve kurumsallık ilkelerinden sapmayan bir yönetim anlayışına geçilmelidir” ifadeleri yer aldı. Kıbrıs meselesinde çözümsüzlüğün kalıcılaşmasına karşı olduklarını belirten Baybars, Rogers ve Manavoğlu, “Adil, sürdürülebilir ve siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm için diplomasi masasından kaçmayan, yapıcı ve kararlı bir liderliğin arkasında durulması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Tufan Erhürman’ın bu nitelikleri taşıdığını vurgulayan üç isim, “Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Tufan Erhürman’a açık ve samimi desteğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Halkımızın da yeni bir dönemi başlatma iradesine güçlü destek vereceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.