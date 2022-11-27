TUFAD’lı gençler farklı bir gecede buluştu                         

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) gençleri bu kez farklı bir gece için yeniden bir araya geldi. Dernek üyeleri, derneğin baş eğitmeni Zeki Tuncelli’nin 50’inci doğum günü kutlaması nedeniyle güzel bir gece organize ettiler. Parti “70, 80, 90’lar” konseptiyle düzenlendi. Dernek lokalinde, 25 Kasım Cumartesi akşamı yapılan kutlama ardından sürpriz danslarla 70’li, 80’li yılların ünlü gruplarının taklit dansları ile gece devam etti. Gece geniş bir katılımla gerçekleşti. Samimi bir atmosferde muhabbetle gerçekleşen gecede, 70,80,90 ve 2000’li yılların hit müziklerini, gecenin geri kalan kısmında Ekrem Şentürk’ün DJ performansıyla devam etti. Coşkulu bir gece yaşayan gençler dans pistinden inmek istemedi, eğlenceli ve samimi bir atmosferde geçen gecede nostaljiyi de yaşadı.

Mustafa Erkan

Geceden geriye kalan anlar, fotoğraflara şöyle yansıdı: