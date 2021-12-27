TUFAD yönetimi ile yılın son fotoğrafı  

Mustafa ERKAN

TUFAD yönetim kurulu bu kez farklı bir konseptle toplandı. TUFAD (Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği) birkaç hafta önce oyuncuları için düzenlenen birliktelik gecesi ardından, bu kez yönetim kurulu üyeleri ve eğitmenleriyle birlikte güzel bir gece organize etti.

Yeni yıla birkaç gün kala organize edilen gece, birkaç hafta sonra yapılacak 9.Olağan Genel Kurul sebebiyle gerçekleştirildi. Yeni yıla yeni yönetim ile devam edecek olan TUFAD şimdiki yönetim kurulu üyeleriyle, yemeli içmeli güzel bir geceye daha imzasını koydu.

Kısa kısa konuşmalar yapan yönetim kurulu üyeleri ve eğitmenler iyi dilek ve temennilerini dile getirdiler. Bir yılı daha geride bırakırken görevi devralacak yeni yönetime başarı dileklerini ilettiler. Kültürüne, kimliğine sahip çıkmayı, barışı, kardeşliği ve yurduna gönül vermiş ve bu uğurda mücadele veren bir dernek olduğuna vurgu yaptılar. Derneğin daha sağlıklı ortamlarda, kültürel faaliyetlerin kısıtlanmadan yapılabileceği Barış ve kardeşlik içerisinde 2022 yılı temennisinde bulundular. Gece sonlanırken, yılın fotoğrafını dönemin son yönetim kurulu üyeleriyle hep birlikte çekmeyi de ihmal etmediler.

