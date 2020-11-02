TUFAD ŞEHERDE buluştu

Kıbrıs’ın bütününde pek çok başarılı etkinliğe imza atan Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) Lefke Hanı’nda “TUFAD ŞEHERDE” ile yine kültürümüzü yaşattı.Lefke Hanı’nda “TUFAD ŞEHERDE” ile yine kültürümüzü yaşattı.



Tufad’ın ‘Köyden İndim Şehere’ adıyla, Kültür Dairesi katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliği ilgiyle izlendi.



Sahne tasarımını da üstlenen eğitmen Zeki Tunçelli etkinlik sunumunu da yaptı. TUFAD Başkanı Arzu Turgay, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti, Kıbrıs’ın otantik kostümleri ile herkesi asırlık yolculuğa çıkaran Sadiye Destur’u plaketle onurlandırdı.



‘Köyden İndim Şehere’ etkinliğinde 1931’de giyilen ilk beyaz gelinlik dahil pek çok otantik kıyafet sergilendi, geleneklerimiz ve halk danslarımız sunuldu.



Bu yılki etkinliğe, pandemi kısıtlamaları sebebiyle gönüllü dernek aktivistler haricinde hiçbir dernek katılım gösteremedi.

(Fotoğraflar: Mustafa ERKAN)