TUFAD, Isparta’da doğa- kültür turu yaptı

(Mustafa Erkan)

Yıllardır gül sanayisi ile adı aklımıza kazınmış olan Isparta artık gül turizmi ile de adından söz ettiriyor. Son dönemde nicelik ve niteliğinde büyük bir artış olan temalı gezilerle durumu faydasına çeviren kentlerden biri... Mayıs ayı ortalarında başlayan gül hasadı Haziran’a kadar devam eder. Isparta’da bu dönemde artık düzenli hale gelen “Gül Festivali”nin bu yılki organizesine Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) da davet aldı. Geniş alanlara yayılan gül kokuları arasında yürüyüş ve bol hatıra fotoğrafları çekildi. Güneykent Kasabası içinde bulunan tarihi gül yağı fabrikası ve modern gül yağı fabrikası alanında gösterilerini sundular ve tesisleri gezdiler. Isparta’nın Gül ile ilişkisini ve gül sanayisinin nasıl gül turizmini de tetiklediğini gözlemlediler. Ekip, çeşitli yerlerde gösterilerini sunarken şehir ve çevresinde bulunan diğer coğrafi kültürel zenginliklerini de tanıma fırsatı buldular.