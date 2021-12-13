TUFAD elemanlarını onurlandırdı  

TUFAD yönetimi, üyeleri ve oyuncularına birliktelik için güzel bir gece organize etti.

Yeni yıla birkaç hafta kala organize edilen birliktelik gecesinde, geniş önlemlerle Covid-19 tedbirleri çerçevesinde geceye katılım sağlandı. Yemekli ve samimi bir atmosferde gerçekleşen gecede TUFAD üyeleri onore edildi.

TUFAD “Grand Prix Ödülüne” layık görülmüştü

Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası festivallerin iptal edilmesinden dolayı Boğaziçi Folklor Birliği Gençlik ve Spor Kulübü tarafından “Uluslararası 19 Mayıs Sanal Solo Dans ve Müzik Yarışması” düzenlendi.

40 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya, ülke dansçıları ve müzisyenleri; evlerinde karantinada yaptıkları “solo dans, çiftli dans, 4’lü dans, geleneksel ülke dansları” kategorileri ile “modern dans” kategorileri ve “yerel enstrüman, yerel şarkı ve uluslararası şarkı” dallarında online olarak çeşitli videolarla katılım sağladı.

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), Uluslararası 19 Mayıs Sanal Solo Dans ve Müzik Yarışması’nda “Grand Prix” ödülüne layık görüldü.

Derneği 8 farklı dans, solo, 2’li, 4’lü gruplarda, aksesuarlar kullanarak temsil ettiği yarışmada, danslarını evlerinde sergileyen dansçılara ödül ve başarı belgeleri, dernek yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından takdim edildi. Bir yılı daha geride bırakırken dernek elemanları daha sağlıklı, kültürel faaliyetlerin kısıtlanmadan yapılabileceği güzel bir 2022 yılı temennisinde bulundular.